Joseph-Beuys-Platz 100 Menschen demonstrieren in Krefeld für ein Ende des Gaza-Krieges

Beginn und Ursache des Krieges zwischen Hamas und Israel sieht Demo-Sprecher Al-Kafri, nicht in dem Hamas-Massaker. Der Kriege habe vor 75 begonnen, sagte er – als also der Staat Israel ausgerufen wurde und viele Palästinenser geflohen sind. Al-Kafri betonte den friedlichen Charakter der Versammlung, indem er sagte, man sei nicht auf Einladung der Hamas zusammengekommen, sondern weil man die Bilder aus Gaza gesehen habe. „Wir sind hier, um zu sagen, stoppt den Krieg“, rief er. „Unsere Kinder fragen uns, was ist da los, warum töten die so viele Kinder?“, sagte er und bekräftigte: „Stoppt den Krieg.“ Neben dem Aufruf an USA und EU, beide Kriegsparteien mit Druck an den Verhandlungstisch zu zwingen, warf er der deutschen Politik vor, den Konflikt „nur mit einem Auge“, also einseitig zugunsten Israels zu sehen, „diese Politik Deutschlands ist nicht akzeptabel“. Er betonte, Gaza habe zwei Etagen, die oberirdische, wo die Menschen lebten, und eine unterirdische, wo sich Hamas eingegraben habe. Der Krieg trifft demnach vor allem die oberirdisch lebenden Menschen. Al-Kafri betonte auch, man sei hier, um die Meinungsfreiheit zu verteidigen und seine Meinung zu Palästina zu sagen. Deutschland rief er auf, die Vermittlerrolle in Nahost nicht aufzugeben.