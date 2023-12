Helfer waren Familie, Freunde – und Hund Rufus Schlaganfall – der Kampf zurück ins Leben

Im Sommer kam ihm die Idee zu einer CrossFit-Challenge. Seine Geschäftspartner waren ebenso begeistert und es ging an die Planung. Am 9. Dezember ist es nun soweit. Die erste CrossFit-Challenge vom Rufus Club geht an den Start. „Wir bieten zwei Levels an, sodass wirklich jeder mitmachen kann“, sagt Paap. Unter dem Motto „Gemeinsam schwitzen für den guten Zweck“ treten Zweier-Teams in verschiedenen Disziplinen und Schwierigkeitsstufen gegeneinander an. „Wir bauen in unserem Studio entsprechende Zirkel auf, die gemeistert werden müssen“, sagt Yolcu. Es gibt dabei drei Kategorien. Man kann als reines Frauen- bzw. Männerteams sowie als gemischtes Team antreten. Die Startgebühr pro Team liegt bei 30 Euro. Der Erlös der CrossFit-Challenge geht komplett an die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. 25 Teams haben sich bereits angemeldet. „Unser Ziel sind 30 Teams“, sagt Paap. Auf die Gewinner warten Preise, die von verschiedenen Firmen gestiftet worden sind. „Aber in erster Linie geht es darum, gemeinsam Spaß am Sport zu haben und zusammen einen schönen Tag zu verbringen“, sagt Yolcu. So warten auch Kaffee und Kuchen auf Sportler und Besucher. Etwas stimmt Yolcu bei aller Vorfreude traurig. Rufus erlebt die erste CrossFit-Challenge nicht mehr. Er verstarb in diesem Jahr an Krebs.