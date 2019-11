Wirtschaft und Verwaltung : Krefeld soll Wirtschaftsdezernat bekommen

„Krefeld braucht einen echten Fachmann oder eine echte Fachfrau für Wirtschaftsangelegenheiten“: IHK Geschäftsführer Steinmetz in einem Brief an Frank Meyer. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Krefeld Oberbürgermeister Frank Meyer reagiert auf einen Brief von Wirtschaftsvertretern.

Die Krefelder Wirtschaft appelliert an die Stadt Krefeld, ein eigenes Wirtschaftsdezernat einzurichten. In einem Brief an Oberbürgermeister Frank Meyer schreiben Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein und die Industrie-Vereinigung Krefeld-Uerdingen und Rheinhafen, Krefeld brauche einen „Dezernenten für Wirtschaft und Digitales – „einen echten Fachmann oder eine echte Fachfrau für Wirtschaftsangelegenheiten im Verwaltungsvorstand“. Meyer hat prompt reagiert und am Donnerstag erklärt, er werde nach dem Ausscheiden von Thomas Visser (Dezernent für Umwelt, Gesundheit und Soziales) aus dem Dienst die Zuständigkeiten im Verwaltungsvorstand neu zuschneiden. Dabei werde er auch den Wunsch der IHK und der Industrie-Vereinigung Krefeld-Uerdingen und Rheinhafen einbeziehen, einen Dezernenten für Wirtschaftsfragen zu benennen; die Verwaltung arbeitet demnach schon geraume Zeit an einem Konzept.