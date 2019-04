Denkmal : Rückschlag für Bauvorhaben Et Bröckske

Krefeld Die Geschichte des alten Brauereiausschanks Et Bröckske in der Innenstadt ist lang. Gefühlt nicht weniger lang war der Kampf des Kölner Eigentümers mit Stadtverwaltung, Denkmalbehörde und Politik um eine Abrisserlaubnis und Baugenehmigung für ein Ärzte- und Geschäftshaus. Nach dem Erhalt kehrte eine seltsame Ruhe ein.

Der Eigentümer des früheren Traditionsgasthauses Et Bröckske soll an seinem Objekt in der Krefelder Innenstadt keinen Gefallen mehr haben. Nicht offiziell wird aus Kreisen von Politik und Stadtverwaltung in Krefeld transportiert, dass die Kölner Absolut Immobilien GmbH einen Käufer für die Immobilie sucht. Allem Anschein nach war die Akquise für die geplanten Arztpraxen und Geschäftsflächen wie Gastronomie und Apotheke bislang nicht so zufriedenstellend verlaufen, um mit dem rund zehn Millionen Euro teuren Um- und Neubau des alten denkmalgeschützten Gemäuers zu beginnen.