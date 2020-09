Im Rückblick : Das sind Krefelds Oberbürgermeister

Krefeld Anlässlich der Oberbürgermeisterwahl erinnern wir an Krefelds erste Bürger. In einer Bildergalerie zeigen wir sie im Bild und erzählen etwas von ihrer Geschichte.

Zum Beispiel Bürgermeister Ondereyck: Als der Seidenbaron Cornelius de Greiff (1781-1863) eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus am Friedrichsplatz beantragte, lehnte der Stadtrat mit fadenscheinigen Gründen ab. In einer Aktennotiz betonte Ondereyck, de Greiff habe kaum etwas für die Stadt getan.

Die Anekdote spiegelt die kommunale Machtbalance, wie sie im Prinzip seit zwei Jahrhunderten funktioniert (die Nazi-Zeit ausgenommen): Rat, Bürgermeister, wirtschaftlich Mächtige und andere Akteure bilden ein Kräftespiel, in dem jeder mit anderen rechnen muss. Natürlich kreuzen sich viele Kraftlinien in Amt und Person des Bürgermeisters, aber auch er hat wenig eigene Macht, sondern muss viele Fäden zusammenführen, um etwas zu bewegen. Anlässlich der Oberbürgermeisterwahl erinnern wir an Krefelds erste Bürger.