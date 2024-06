RP-Umfrage Heimatliebe zum Thema Wohnen und Miete Wo in Krefeld neue Wohnungen entstehen

Krefeld · Die Noten für den Mietwohnungsmarkt in Krefeld sind mittelmäßig. Dennoch sagen Experten: Wohnungsnot wie in anderen Großstädten gibt es nicht. Und es wird in bezahlbaren Wohnraum investiert. Wo in der Stadt neue Wohnungen entstehen.

26.06.2024 , 06:15 Uhr

Die Wohnstätte saniert zurzeit das Haus Weidenbruchweg 75; insgesamt werden dort vier solcher Gebäude saniert und energetisch zukunftsfit gemacht. Foto: Mark Mocnik