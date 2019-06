Krefeld : Roze Zaterdag: Höhepunkt mit Regenbogenparade in Venlo

„So wie Du“ – Menschen sind unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung gleich und gleich wertvoll: Mit dieser Botschaft werben Krefeld und Venlo für den Roze Zaterdag. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld/Venlo Am Samstag endet das Roze-Zaterdag-Jahr von Venlo und Krefeld mit „Regenbogenparade“ und Stadtfest in Krefelds Partnerstadt Venlo. Erwartet werden 30.000 Gäste.

(vo) Stolpersteinverlegungen, Vortragsabende, Puppentheater, Filmvorführungen und Sport – das gemeinsam mit Krefelds Partnerstadt Venlo begangene Roze-Zaterdag-Jahr hat in Krefeld ein abwechslungsreiches Programm geboten. „In den vergangenen Monaten haben wir fröhliche, aber auch ernste Veranstaltungen gehabt“, bilanziert Thomas Visser als zuständiger Beigeordneter. Nun steht die große Abschlussveranstaltung bevor: Am Samstag, 29. Juni, gibt es in Venlo ein Stadtfest mit „Regenbogenparade“. Erwartet werden 30 000 Besucher. „Alle Krefelder sind herzlich eingeladen, dieses Fest der Toleranz, Akzeptanz und des Respektes zu besuchen und mit der Venloer Bürgerschaft zu feiern“, so Visser.

Den Roze Zaterdag gibt es in den Niederlanden seit Jahrzehnten. Eine Stadt übernimmt die Federführung und richtet ein Jahr lang Veranstaltungen aus, in denen für Toleranz gegenüber Menschen mit einer anderen sexuellen Ausrichtung geworben wird. Dieses gesellschaftliches Bestreben sei immer noch notwendig, betont die Stadt Krefeld. „Es vergeht wohl kaum ein Tag, an dem nicht an einer Krefelder Schule ,Du schwule Sau!’ zu hören ist. Diese alltägliche Diskriminierung gibt es noch“, sagt Thomas Tillmann, Lehrer am Uerdinger Gymnasium Fabritianum und Mitorganisator bei Krefelder Veranstaltungen im Rosa Jahr. Mit seinen Schülern hat er unter anderem ein Mahnmal realisiert, das nun auch in Venlo zu sehen ist.

Programm am Abschlusstag

am Samstag, 29. Juni

Das Abschlussfest in Venlo beginnt traditionell mit einem interreligiösen Gottesdienst. Anschließend folgt eine Regenbogen-Parade durch die Stadt, die am Rathaus endet. Dort eröffnen Venlos Bürgermeister Antoin Scholten und Oberbürgermeister Frank Meyer um 13.30 Uhr die Veranstaltung, die erstmals in ihrer Geschichte von einer niederländischen und einer deutschen Stadt durchgeführt wird.

Nach der Eröffnung beginnt um 12 Uhr (Programm bis 1 Uhr nachts) das Bühnenprogramm, bei dem auch die Krefelder Funkband „Mondo Mash up“ auftreten wird (ab 18.05 Uhr). Von 10 bis 17 Uhr findet in der Innenstadt Venlos ein Info-Markt statt, auf dem sich verschiedene Organisationen präsentieren, unter anderem das Museum Burg Linn mit dem virtuellen Spiel der Eroberung der Burg. Ferner wird es eine „Kids-Area“ mit vielen Angeboten wie Schminken, Spielen und Singen für Kinder geben.

Gegen 17.30 Uhr erfolgt die Schlüsselübergabe an die Stadt Leeuwarden, die den Roze Zaterdag 2020 ausrichten wird.