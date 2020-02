Unbekannte Substanz : Rotes Pulver im Postfrachtzentrum sorgt für Atembeschwerden der Mitarbeiter

Notarzt und Rettungskräfte kümmern sich um Mitarbeiter des Postfrachtzentrums. Foto: samla

Krefeld Ein unbekanntes Pulver hat bei Mitarbeitern des Postfrachtszentrums an der Anrather Straße in Krefeld für Atemwegsbeschwerden geführt. Spezialisten kümmern sich um die unbekannte Substanz. Insgesmat sind rund 150 Postmitarbeiter von der Situation betroffen.

Die Feuerwehr Krefeld wurde am heutigen Dienstag um 5:33 Uhr zum Postfrachtzentrum alarmiert. Beim Entladen eines Mischcontainers ist in einer Halle aus unbekannter Ursache ein rotes Pulver freigesetzt worden. Im Anschluss klagten mehrere Mitarbeiter über Atemwegsreizungen. Insgesamt sind rund 150 Mitarbeiter von dieser Situation betroffen, da sie in Kontakt mit dem Pulver geraten sind.(über das Schuhwerk) Im Einsatz sind derzeit Kräfte der Berufsfeuerwehr Krefeld mit Spezialfahrzeugen, sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld mit mehreren Rettungswagen und zwei Notärzten. Zur konkreten Stoffbestimmung ist die analytische Task Force der Berufsfeuerwehr Köln angefordert worden. I

nsgesamt sind aktuell 65 Einsatzkräfte vor Ort. Die Wachen der Berufsfeuerwehr werden von Einheiten der freiwilligen Feuerwehr besetzt, um den Grundschutz der Stadt Krefeld für mögliche weitere Einsätze zu gewährleisten. Die SWK haben Busse zur vorübergehenden Unterbringung der Personen aufgestellt. Die Feuerwehr wird im Laufe des Tages über weitere Details berichten.

Die Fläche die DHL in Krefeld bewirtschaftet ist groß. Das Gebäude selbst misst 300 Meter Länge und 125 Meter Breite, durch die in mehreren Etagen liegenden Förderbänder ergibt sich so eine Nutzfläche von rund 124 000 Quadratmetern. Die Förderbänder, die die ankommenden Pakete vom Eingang quer durch die Halle zum entsprechenden Tor-Ausgang befördern, messen insgesamt 3,6 Kilometer. Rund 28 000 Pakete können pro Stunde so auf der 19 Jahre alten, im Jahr 2013 auf den neuesten Stand gebrachten Anlage transportiert werden.

Anrather Straße. Foto: samla

Und das funktioniert so: Auf jedem Paket ist ein Barcode angebracht, ähnlich derjenigen, die im Supermarkt auf den Waren zu sehen sind. Dieser Barcode wird auf dem Transportband von einem Scanner erfasst. Die ersten beiden Ziffern entsprechen der Postleitzahl, an die das Paket geliefert werden soll, und an der jeweiligen Rutsche für die entsprechende Postleitzahl schubst die Anlage das Paket dann so herunter, dass es in den abholenden Lastwagen eingeladen werden kann. Dieser Vorgang dauert maximal 15 Minuten, und weil die Anlage den entsprechenden Barcode registriert, können der Absender und der Empfänger über die so genannte Sendungsverfolgung genau sehen, wo sich ihr Paket gerade befindet. 40 Endstellen gibt es für Pakete, die in ein anderes Paketzentrum befördert werden, 344 für den jeweiligen Zustellbezirk. An 137 Toren werden dann die LKW beladen, die anschließend zu ihren jeweiligen Zielen abfahren – zusammen schaffen sie rund 150 000 Pakete Tag für Tag fort von Krefeld.