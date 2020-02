Rosenmontag : Rosenmontag: Zug erstmals über Theaterplatz

Krefeld Man fragt sich, wie es geht, aber es geht: Der Theaterplatz wird mit Rosenmontagszug und eigenem Bühnenprogramm zur neuen Karnevalspartymeile Krefelds.

Wie Zugleiter Albert Höntges auf Anfrage bestätigte, wird der Zug von der Neue Liner Straße nach rechts auf den Ostwall abbiegen; an der Ecke St.Anton-Straße nach links einbiegen, um dann sofort wieder nach rechts in den Ostwall (also gegen die sonst vorgeschriebene Fahrtrichtung) einbiegen. Von dort geht es dann nach links in die Färberstraße. Der Zug wird dann vorbei an Theater und Mediothek den Weg in Richtung Rathaus antreten.