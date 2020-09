Karneval und Corona : CCC sagt Rosenmontagszug offiziell ab

Knapp vor dem Ausbruch der Pandemie: Szene vom Krefelder Rosenmontagszug am 24. Februar 2020. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Entscheidung war erwartet worden, jetzt wurde sie den Karnevalsvereinen offiziell mitgeteilt: Unter Corona-Bedingungen lässt sich ein Rosenmontagszug nicht veranstalten – auch aus wirtschaftlichen Gründen.

(vo) Das Comitée Crefelder Carneval (CCC) hat am späten Mittwochabend mitgeteilt, dass es den für 2021 geplanten Rosenmontagszug absagt. Die Absage war erwartet worden, die Entscheidung fiel einstimmig bei der jüngsten Vorstandssitzung. „Unter Corona-Bedingungen ist ein Rosenmontagszug nicht finanzierbar, aber vor allem mit einem großen gesundheitlichen Risiko für alle verbunden“, heißt es in einer Erklärung des CCC, „wir konnten gegenüber den beteiligten Karnevalisten, Schulen und Kindergärten, Sportvereinen, Musikgruppen und Tanzgarden nicht weiter verantworten, noch länger mit einer Entscheidung zu warten“, sagt CCC-Präsident Peter Bossers. Die Mitgliedsvereine wurden am Mittwochabend auf der Jahreshauptversammlung über den Ausfall des Rosenmontagszuges 2021 unterrichtet.