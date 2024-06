Ausbildung in Krefeld Lebensmitteltechnik – der Blick über den Tellerrand

„Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik gibt es täglich neue spannende Aufgaben“, berichtet Britta Paeßens, die voller Anerkennung auf den Ausbildungserfolg von Vanessa Hartmann blickt. Britta Paeßens hat sich nach dem mittleren Schulabschluss selbst für eine Ausbildung in dieser Sparte entschieden. Heute ist die 36-Jährige stellvertretende Produktionsleiterin bei Rondo Food, wo sie in 20 Berufsjahren mehr als die Hälfte verbracht hat. „Das Unternehmen hat mich bei meiner Weiterbildung zum Industriemeister jederzeit unterstützt“, beschreibt die gebürtige Krefelderin, die mittlerweile in Kevelaer lebt, ihren Werdegang an der Magdeburger Straße 65.