Roman Marreck ist neuer Chef der Musikschule Krefeld „Kein Kind muss ein musikalischer ‚Muggel‘ bleiben“

Seit 15 Jahren laufen in Krefeld vielfältige Angebote in Schulen und mit Kitas, um Kinder schon früh für Musik und fürs Musizieren zu begeistern. Die Projekte heißen zum Beispiel „JeKits“ (Jedem Kind ein Instrument), Musikmobil oder Krefelder Musikboten. Damit werden auch Kinder gefördert, in deren Familien es kein Budget für Musikunterricht und die Anschaffung eines Instruments gibt. Roman Marreck war an den Konzepten beteiligt. Tausende von Krefelder Kindern seien so über die Jahre in Kontakt mit der Musik gebracht worden. „Neugier, Ausprobieren, Experimentieren sind das Mindeste, was ein Instrument heraufbeschwört, und bei manchen entwickelt sich eben jener Zauber, der ein Leben lang hält und der bis zu ‚Jugend musiziert‘ oder sogar zu einer beruflichen Karriere führen kann“, sagte Meyer. Die Mischung aus Breitenbildung und Spitzenförderung mache die Musikschule erfolgreich.