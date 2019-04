Theater Krefeld : Krieg in der Familie Nabucco

Abigaille (Lydia Easley) kniet vor Nabucco (Johannes Schwärsky) und Fenena (Eva Maria Günschmann). Doch es ist keine Geste des Friedens. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Roman Hovenbitzer erzählt Verdis Oper als Psychogramm einer Familie. Ein spannender Ansatz, der durch die großartigen Akteure getragen wird. Auch musikalisch ist der Abend ein Ereignis. Das Publikum applaudierte lange.

Am Anfang steht eine Beerdigung: Eine große Familie lässt in tiefer Trauer einen Sarg ins Grab. Doch der Schmerz ist nur ein dünnes Band. Schon beim Leichenschmaus zerreißt es: Die Familie spaltet sich in zwei Clans, die voll aufgestauter Wut aufeinander losgehen. Der Riss durch die Gemeinschaft spiegelt sich in einem überdimensionalen Riss im Bühnenbild: So symbolträchtig beginnt Roman Hovenbitzers Inszenierung von „Nabucco“. Die Familie ist die Keimzelle für den Krieg. Und für die Hoffnung: In einer Art doppeltem Schluss werden die Gefangenen am Ende von Gewehrsalven getötet, um hinter einem Gaze-Vorhang wieder aufzustehen und Frieden zu schließen. Das Premierenpublikum applaudierte sieben Minuten lang.

Hovenbitzer, der am Gemeinschaftstheater bereits Brittens „Peter Grimes“ gemeinsam mit Roy Spahn (Bühne) und Magali Gerberon (Kostüme) als emotional packendes Drama inszeniert hat, holt Verdis Oper aus dem Glaubenskrieg im fernen Babylon des fünften vorchristlichen Jahrhunderts auf eine Ebene, die ihm aus heutiger Sicht nachvollziehbarer erscheint. Er erzählt sie vor allem als Familientragödie. Und dazu holt er sich Anleihen bei Shakesperaes Königsdrama „Lear“. „Welch böser Zwist wurde hier gesät“ spricht die Stimme Nabuccos aus dem Off. Drei Teile werden mit Drama-Texten eingeläutet und fügen sich wunderbar ein. Die Babylonier und die Hebräer sind einander spinnefeind. Aber auch bei Nabucco und seinen Töchtern ist Zorn und Hass ein unermesslicher Kraftquell: Die eine Tochter, Abigaille, liebt Ismaele, der zum verfeindeten Clan gehört und noch dazu nicht sie sondern ihre Schwester Fenena liebt, die wiederum als Geisel in den Händen der Feinde ist. Später wird sich herausstellen, dass Abigaille als Sklaventochter nicht die rechtmäßige Erbin des Thrones ist – was sie nicht hindert, ihn zu beanspruchen. Nabucco wird größenwahnsinnig und später wahnsinnig werden – Stoff für eine Seifenoper mit den schillerndsten Blasen.

Info Italienische Sprache mit deutschen Übertiteln „Nabucco“ von Giuseppe Verdi wurde 1842 in Mailand an der Scala uraufgeführt. Das Theater zeigt die Oper in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Weitere Aufführungen 16. April, 3., 26. Mai, 1., 23. Juni, 5. und 11. Juli Dauer 2 Stunden 30 Minuten Kartentelefon 02151 805125.

Der Kniff steht und fällt mit dem Ensemble. Und da hat Hovenbitzer beste Voraussetzungen gefunden: Johannes Schwärsky ist ein Nabucco von Format. Wenn er im Ledermantel mit Fellkragen auftritt, füllt er den Raum. Mit sattem, großem Bass gibt er den machtbesessenen Großtöner, der nicht nur König, sondern Gott sein will. Die Strafe Gottes für seine Hybris – ein Schlaganfall – stoppt ihn. Ein zerbrochener Zerstörer, verletzlich und verwirrt. Auch in dieser Schwäche hat Schwärsky eine unglaubliche Präsenz, um kurz darauf wie Phönix aus der Aschenhölle wieder aufzuerstehen. Hayk Dèinyan (Zaccaria) ist ihm ein stimmlich geschmeidiger Gegenspieler, der das unerschütterliche Vertrauen in den eigenen Glauben predigt. Lydia Easly pariert die kaum singbare Partie der Abigaille mit Gleißen und Funkeln. Ihre Spitzentöne sind so scharf, dass sie Diamanten spalten könnten. Als Rachegöttin überzeugt sie, und ihre Arie „Auch ich war einst fröhlich“ gehört zu den innigsten Momenten. Eva Maria Günschmann (Fenana) und Kairschan Scholdybajew (Ismaele) harmonieren stimmlich als lyrisches Paar. In kleinen Partien komplettieren Alexander Kalina, Woongyi Lee und Panagiota Sofroniadou das Ensemble.