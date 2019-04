Theater Krefeld : Verdis „Nabucco“ als Familienaufstellung

Szene aus „Nabucco“ mit Eva Maria Günschmann (Bildmitte) in der Rolle der Tochter Fenena und dem Opernchor. Die Kostüme hat Magali Gerberon entworfen. Foto: Matthias Stutte/© Matthias Stutte

Krefeld Roman Hovenbitzer will Verdis bekannteste Oper als privates Familienpsychogramm zeigen und untersuchen, wie stark Gewalt die Suche nach religiöser Identität bestimmt. Am 12. April ist Premiere.

Bloß keine Flüchtlingsthematik, nicht gewaltsam Aktualität darüberstülpen: Das stand für Roman Hovenbitzer gleich fest, als der Auftrag kam, „Nabucco“ für das Theater Krefeld/Mönchengladbach zu inszenieren. Andererseits war ihm auch klar: „Religion als einziges Thema ist heute zu wenig“. Also hat der Regisseur sich Giuseppe Verdis große Liebe zu Shakespeare zunutze gemacht. Die Oper des Italieners wird ergänzt durch Passagen aus dem Königsdrama „Lear“ des Engländers. Johannes Schwärsky, der die Titelrolle singt, hat sie eingesprochen. Am Freitag, 12. April, 19.30 Uhr, ist Krefeld-Premiere. Im Gladbacher Haus ist „Nabucco“ bis vor drei Monaten mit großem Erfolg gelaufen.

Verdi hat berühmte Shakespeare-Stoffe vertont: Othello, Macbeth und Falstaff. Am „Lear“ hat er sich mehrfach versucht, ihn aber nie wirklich umgesetzt. Hovenbitzer sieht Parallen zwischen Lear und Nabucco: Beide haben Töchter, die ganz unterschiedlich sind und tragisch um Anerkennung ringen.

„Nabucco“ ist Verdis dritte Oper. Die Uraufführung am 9. März 1842 an der Mailänder Scala veränderte sein Leben: Nach Misserfolgen als Musiker und persönlichen Schicksalsschlägen wie der Tod seiner Frau, wurde der Komponist über Nacht berühmt. Die Musik, vor allem der „Gefangenenchor“, geht auch Generationen später noch unter die Haut. In Krefeld wird ein auf 60 Stimmen aufgestockter Chor singen. „Die Bedeutung des Chores ist einer der neuartigen Aspekte dieser Oper, da zu Verdis Zeit eine solche Präsenz nicht üblich war“, erklärt Diego Martin-Etxebarria, der die musikalische Leitung hat.