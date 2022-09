Oppum : Roller fängt während der Fahrt Feuer und brennt aus

Das Wrack des Rollers, der während der Fahrt Feuer fing. Foto: Alexander Forstreuter

Krefeld Böse Überraschung für einen Rollerfahrer in Krefeld-Oppum: An seinem Fahrzeug ist während der Fahrt ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Meldungen wurde die Feuerwehr Krefeld am Montagmittag nach Oppum zur Straße Weetekamp gerufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Benziner-Roller in Vollbrand stand. Der Fahrer des Rollers hatte zunächst während der Fahrt bemerkt, dass es wärmer wurde. Als er stoppte und von dem Gefährt abstieg, um nach dem Rechten zu sehen, fing der Roller Flammen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr brannte das Zweirad vollständig aus. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die Brandursache ist unklar.

Vergleichbare Meldungen betreffen vor allem E-Roller – in diesem Bereich gibt es sogar recht häufig Brände. Brände bei Benzinern sind deutlich seltener. Als Ursache vermuten Fachleute einen Kabelbrand. Ein gerissener oder abgefallener Benzinschlauch hingegen als Ursache gilt als unwahrscheinlich, weil das Benzin sofort verdampfen würde.

(vo)