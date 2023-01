Relikte des Römischen Reiches auch in Krefeld Ab April wird der Limes beschildert

Krefeld · Die römische Grenze am Rhein entstand vor 2000 Jahren. Der Abschnitt des Limes in NRW mit Fundstätte in Krefeld wurde vor eineinhalb Jahren Weltkulturerbe.

09.01.2023, 13:15 Uhr

Das römische Kastell Gelduba lag auf Krefelder Stadtgebiet. Foto: Stadt Krefeld