Soloalbum erscheint im März : Rock-Gitarrist auf Welttournee

Fabian Dee Dammers spielt ein Solo, rechts Sänger Udo Dirkschneider. Foto: Fabian Dee Dammers/FDD

Krefeld Der Krefelder Musiker Fabian Dee Dammers spielt vor Zehntausenden Rock-Fans bei großen Festivals wie Wacken Open Air und Rock am Ring. Er spielte mit der Band The Treatment im Vorprogramm von Aerosmith und den Scorpions. Der 27-Jährige kann auch anders – zum Beispiel als Orchestermusiker für das Musical Flashdance. Im März erscheint sein erstes Solo-Album.

Fabian Dee Dammers ist erst 27 Jahre alt. Seine Bühnenerfahrung als Rock-Gitarrist reicht schon jetzt für ein ganzes Musiker-Leben. Der Krefelder hat vor Zehntausenden von Fans auf großen bekannten Open-Air-Festivals wie Wacken oder Rock am Ring gespielt. Er hat in Cambridge gewohnt und mit der englischen Band The Treatment Legenden wie Aerosmith und die Scorpions begleitet. Gerade macht er Pause von der Welttournee mit der Band U.D.O. und Station in seiner Geburtsstadt, um Energie zu tanken, die Akkus aufzuladen, Kontakte zu knüpfen und vor allem der Veröffentlichung seines ersten Solo-Albums entgegenzufiebern. Das soll an seinem Geburtstag 29. März unter dem Titel „Bubbly Joyride To Utopia“ erscheinen.

Es ist ungefähr 15 Jahre her als Fabians Vater Bernd eine DVD mit einer Show der Glam-Rocker Kiss einlegte. Deren Bassist Gene Simmons spuckte auf der Bühne während der Show Theaterblut. Das machte Eindruck. Noch mehr Eindruck aber hinterließ das Gitarrenspiel beim jungen Krefelder. Und weil Vater Bernd als Musiker mehrere Instrumente in der Wohnung aufbewahrte, zeigte er seinem Sohn einige Akkorde. Damit war eine Leidenschaft bei dem 13-Jährigen geweckt. „Ich habe seitdem an keinem einzigen Tag nicht Gitarre gespielt“, berichtet der Krefelder, der an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf Medien- und Kulturwissenschaften studiert.

Info Udo Dirkschneider war Sänger von Accept Udo Dirkschneider (1952) aus Wuppertal ist ein deutscher Heavy-Metal-Sänger, der in der Metal-Band Accept tätig war. Nach seinem Ausstieg bei Accept 1987 gründete Dirkschneider die Band U.D.O. Diese Band pausierte zwischenzeitlich, während Dirkschneider kurz zu Accept zurückgekehrt war. Dirkschneider ist bekannt für seine „Reibeisenstimme“ wie für seine kleine Statur.

Acoustic Rocks und Dirty D’sire hießen die ersten Bands, mit denen er als Jugendlicher die Krefelder Kulturfabrik und die kleinen Clubs der Region unsicher machte. In Viersen schloss er sich Rock Ignition an und lernte, dass man von Musikmachen leben kann. „Da spielten zwei Profis mit, die mir zeigten, wie es geht“, erzählt er. Im Alter von knapp 20 Jahren nahm seine eigene Karriere rasant Fahrt auf. Mit diversen Lehrern hatte er seit der Kindheit an seinen Qualitäten gefeilt. Ein Bekannter empfahl ihn dann der englischen Band The Treatment. „Ich habe dort vorgespielt, und bin nur zwei Wochen später ganz nach England umgezogen“, berichtet Dammers.

Nun nahm das Musikerdasein richtig Fahrt auf. The Treatment begleiteten Aerosmith, die Scorpions und Alter Bridge als Support auf deren Konzertreisen. Alter Bridge ist eine US-amerikanische Rockband, die aus den Instrumentalisten der Band Creed und dem Sänger von The Mayfield Four hervorging. Die Superstars füllten riesige Hallen.

30.000 bis 80.000 Zuhörer kommen zu den großen Open Air Festivals bei denen Dammers mit dem deutschen Heavy-Metal-Urgestein Udo Dirkschneider die Bühnen rockt. Dirkschneider sei mittlerweile 67 Jahre als und „fit wie ein Turnschuh“. Der ehemalige Sänger von Accept, die in den 1980-er Jahren auf Augenhöhe mit den Scorpions international für deutsche Rockmusik standen, ist seit 2018 mit seiner Band U.D.O auf Welttournee. Der Startschuss fiel in St.Petersburg in Russland vor 3000 feierwütigen Metal-Fans. Seitdem spielte Dammers rund 100 Shows in 27 Ländern. Darunter fast überall in Europa, in Haiti, Jamaika und in Tel Aviv in Israel. Das vorerst letzte Konzert, ehe die Tour weitergeht, fand im schweizerischen Luzern statt. Enden soll die Gastspielreise im Dezember. Bis dahin ist auch die neue Platte mit dem Musikkorps der Bundeswehr eingespielt. „In dieser Kombination sind wir für Wacken gebucht“, sagt Dammers.