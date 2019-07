Wirtschaft : Risikobarometer: Industrie präsentiert sich besonders stabil

Krefeld (RP) Die Konjunktur steht in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden und aktuellen geopolitischen Krisen stärker unter Druck als in den gesamten zehn Jahren zuvor – das belegen unter anderem die Geschäftslageberichte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und der Creditreform.

Zugleich rangiert das Risiko der Unternehmen in der Region, von Zahlungsausfällen betroffen zu sein, auf einem Fünf-Jahres-Tief. Auch in Krefeld habe sich dieser Wert positiv entwickelt, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Dies ist das Ergebnis des „Risikobarometers Mittlerer Niederrhein“ – einer neuen Analyse von IHK und Creditreform.

Die Auswertung für den Mittleren Niederrhein für die Jahre 2018 und 2019 (auf Basis von Prognosedaten) zeigt, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen in der Region zurzeit gering ist. „Die Prognose sieht für 2019 einen Anteil von 1,63 Prozent vor“, so Chris Proios von der Regionalen Konjunkturforschung der Creditreform. „Dies ist nach der Creditreform-Systematik mit der Schulnote 2 vergleichbar.“ Noch im Jahr 2014 lag der Wert deutlich höher. Seinerzeit wurde mit einem Anteil von 2,22 ein mittleres Ausfallrisiko – vergleichbar mit der Schulnote 3- diagnostiziert.

„Angesichts der guten Konjunktur seit 2014 ist der Anteil stetig gesunken. Die Polster aus Zeiten der guten Konjunktur scheinen noch so ausreichend zu sein, dass eine Konjunkturdelle keine deutliche Steigerung der Ausfallwahrscheinlichkeit verursachen wird“, so Becker.

Auch für Krefeld hat die IHK die Creditreform-Daten ausgewertet. Krefeld wurde im Jahr 2018 und ebenso nach Prognosedaten für 2019 ein geringes Ausfallrisiko (Schulnote 2) bescheinigt, das auf eine ähnliche Lage wie in der Region hinweist. Von den Branchen weisen insbesondere das Baugewerbe, die Logistik und das Gastgewerbe eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit auf. Besser als in der Region sieht es in Krefeld etwa in der Industrie und bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistern aus.