Sportaktion im Kaiser-Friedrich-Hain in Krefeld : Riesenerfolg für „Sport im Park“

Krefeld Die Organisatoren waren überrascht von der Riesenresonanz: Die Sport- und Freizeitangebote im Kaiser-Friedrich-Hain sind im ganzen Quartier angenommen worden – bis hin zu Latin- und Linetanz-Angeboten.

Passender könnte das Ambiente kaum sein: Mitten im Kaiser-Friedrich-Hain spielen an verschiedenen Stationen Kinder. Einige spielen Fußball, andere nehmen an Bewegungsspielen teil. Es ist das „Sportfest im Park“, das hier stattfindet. Inmitten dieses Treibens stehen die Verantwortlichen von Stadt, Stadtsportbund und AOK und ziehen Bilanz der zweiten Ausgabe von „Sport im Park“.

Die Gründe seien einerseits eine frühzeitigere Werbung, aber auch die Etablierung des Angebots sowie die Einführung einer App zur Anmeldung. „Die hat sich sehr schnell durchgesetzt“, sagt Meisgen. Dabei sei nicht alles auf die elektronische Registrierung festgelegt gewesen. „Wir hatten beispielsweise zwei ältere Damen über 80, die sich an uns gewandt haben und meinten, sie kämen mit der App nicht zurecht. Da haben wir es dann ganz Oldschool mit Zettel und Stift gemacht“, erzählt die Verantwortliche weiter und fügt hinzu: „Die beiden sind auch das perfekte Beispiel dafür, was Sport im Park bewirken soll. Sie haben wirklich im Bereich Tanzen alles gebucht, was angeboten wurde, und haben ihre ganze Woche danach ausgerichtet.“

Doch nicht nur für die Vereine und den Veranstalter war der Erfolg groß. Auch das beteiligte Kommunale Integrationszentrum ist hochzufrieden. „Wir haben hier eine Möglichkeit, direkt im Quartier und ganz niederschwellig die Menschen, vor allem auch Kinder und Jugendliche, an den Sport heranzubringen. Das ist in vieler Hinsicht sehr wertvoll für uns. Einerseits ist es natürlich gesundheitliche Prävention, aber auch eine soziale. Wir gehen dahin, wo die Kinder sind und arbeiten mit Schulen, Kitas und Jugendzentren zusammen. Es geht um soziale Teilhabe so bekommen wir auch Zugriff auf die Menschen, die dann über den Sport hinaus auch mit anderen Problemen auf uns zukommen. So ergibt sich zum Beispiel auch Hilfe bei Formularen und so weiter“, sagt Aylin Okyar-Köpke aus dem Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung.