Krefeld-Premiere Op dä Maat Riesenerfolg für Krefelds Festival der Märkte

Die bunte fröhliche Keramik ist genauso zu finden, wie Arbeiten in harmonischen Erdtönen. Es gibt schlichte, edle Formen als auch Arbeiten in einem ungewöhnlichen Design. Die Schüssel, die aus lauter Katzensilhouetten in blau daherkommt, ist genauso ein Hingucker wie die Fischskulptur, die aus einem Bild herausragt. Dekorierende Keramik für Garten und Haus gibt sich ein Stelldichein mit Gebrauchsgegenständen und Schmuck. Kleine getöpferte Magnete in Form von Engeln und Tieren sind genauso vertreten wie Lampen aus Keramik. Der VW Bulli mal nicht als Metallmodell, sondern getöpfert am Stand von Gideon und Tana Necker findet genauso seine Liebhaber wie die Gartenvögel von Sabine Artmann. Ob ein Zaunkönig mit Krone, Blaumeise oder Dompfaff, die Vögelchen sind eine Zierde für jeden Balkon- oder Terrassenblumenkübel. Die Kreativität der Keramikdesigner spiegelt sich überall wieder. Die einzelnen Stände sind dicht belagert. Besucher schauen, staunen, sind begeistert und kaufen. Überall wird die Keramik vorsichtig in Papier eingewickelt, damit das gute Stück unbeschädigt nach Hause transportiert werden kann.