Dauerbaustelle Bahnsteig1 im Hauptbahnhof Richtig gut ist keiner der Bahnhöfe in Krefeld

Das Gesamte ist doch mehr als die Summe seiner Teile: Zu dieser Erkenntnis gelangt, wer die Ergebnisse des Verkehrsverbunds Rhein Ruhr (VRR) zum Zustand der 296 Bahnhöfe und Haltepunkte im Schienenpersonennahverkehr im Stadtgebiet unter die Lupe nimmt. In den Kategorien Barrierefreiheit und Fahrgastinformationen schneiden die sechs Krefelder Bahnhofe hervorragend ab. Bei der Aufenthaltsqualität reicht die Spanne von ordentlich bis entwicklungsbedürftig. Die Gesamturteile für den Hauptbahnhof, die in Oppum, Linn, Uerdingen, Hohenbudberg (Chempark) und am Forsthaus fallen eher mäßig aus. Statt des strahlenden blauen Smileys für hervorragendes Abschneiden, symbolisieren weniger froh gestimmte grüne und gelbe Gesichter den ordentlichen bis entwicklungsbedürftigen Gesamtzustand. Der tieftraurige rote Smiley findet an Krefelds Gleisen kein Zuhause.