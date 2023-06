Richtfest am Krefelder Hauptbahnhof Autobahn GmbH will Mai 2024 umziehen

Die neue Autobahn GmbH des Bundes wird mit ihrer Niederlassung Rheinland Mitte 2024 die neuen Räumlichkeiten am Krefelder Willy-Brand-Platz beziehen. Projektentwickler sind die in Krefeld bestens bekannten Bienen und Partner. Sie konnten die BOB Efficiency Design AG aus Aachen für den Bau der fünfgeschossigen Büro-Immobilie gewinnen. Bis zur Fertigstellung bleibt der Großteil der noch 270 Beschäftigen der Autobahn GmbH in den Räumlichkeiten des Landesbetriebs Straßen.NRW an der Hansastraße. Der Mietvertrag mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW sei flexibel über eine Laufzeit von zwei Jahren angepasst worden, berichtete Thomas Ganz, Niederlassungsleiter der Autobahn GmbH im Rheinland, seinerzeit auf Anfrage unserer Redaktion.