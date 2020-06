Krefeld : „Rhine Side“: Strandbar mit Rheinblick bis September offen

Krefeld Bei der vierten Auflage am Rheinufer können Besucher „Street Art“ an Wänden und Mauern entdecken. Stadtmarketing und Kaufmannsbund haben gemeinsam ein umfassendes Hygiene- und Abstandskonzept entwickelt.

Der Uerdinger Kaufmannsbund und das Stadtmarketing Krefeld setzen ihr gemeinsames Projekt „Rhine Side“ am Zollhof in Uerdingen fort. Bei der vierten Auflage der Strandbar am Rheinufer, die 2017 erstmals realisiert wurde, können Besucher wieder „Street Art“ an Wänden und Mauern entdecken und dabei mit Blick auf den Rhein ein Getränk genießen. Aufgrund der Corona-Epidemie verzichten die Organisatoren vorerst bewusst auf Begleitveranstaltungen, wie Livemusik oder das beliebte Vereinsgrillen. Sie planen jedoch, im Laufe des Sommers kleinere Aktionen in die „Rhine Side“ zu integrieren.