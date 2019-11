Kostenpflichtiger Inhalt: Rheinstraße in Krefeld : Dachreinigung für 28.000 Euro

3,5 Millionen Euro hat das Bauwerk gekostet: Die Fertigstellung des Haltestellen-Glasdaches am Ostwall ist nicht in Sicht. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld An der rund 3,5 Millionen Euro teuren Glasüberdachung der Haltestelle am Ostwall wurde Morast aus der Entwässerungsrinne entfernt und ein Glasmodul erneuert. Der Rechtsstreit zwischen Stadt und Hersteller dauert an.