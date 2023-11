Erweiterung Buchhandlung Rheinschmöckern Gaststätte Haus Bonnen in Uerdingen wird zum Literaturcafé

Für die gebürtige Krefelderin ist es nicht das erste Herzensprojekt. Erst im Februar 2021 hat sie ihre Buchhandlung in Uerdingen eröffnet – mitten im Corona-Lockdown. Zuvor hatte sie 2020 an einem Wettbewerb der Wirtschaftsförderung teilgenommen. Das Thema war ,Eine Buchhandlung für Uerdingen‘. Choinowski konnte sich gegen zwei Mitbewerber durchsetzen und entwickelt seitdem gerne neue Ideen. So können die Kunden in ihrer Buchhandlung nicht nur Bücher kaufen, sondern auch dort übernachten.