Ehrung in Krefeld: Verdienste um Natur und Seide: Rheinlandtaler für Günter Göbels

Krefeld Er hat im Naturschutz viele stille Dienste geleistet und beim Aufbau vom „Haus der Seidenkultur“ mitgewirkt. Nun wird der Patroneur Günter Goebels geehrt.

(vo) In Krefeld ist er zuletzt vor allem als Patroneur hervorgetreten: Wenn er im „Haus der Seidenkultur“ gegenüber Besuchern von der Arbeitsweise der Jacquard-Webstühle zu erzählen beginnt, ist es regelmäßig mucksmäuschenstill: Günter Goebels ist ein faszinierender Erzähler, der noch die große Zeit der Krefelder Seidenmanufakturen miterlebt hat. Weniger bekannt ist, dass er über Jahrzehnte auch als Naturschützer viele stille Dienste geleistet hat. „Ich habe die Arbeiten gemacht, die die doofen Starken gemacht haben“, berichtet er am Donnerstag am Telefon und lacht. Anlass für das Telefonat: Der Landschaftsverband Rheinland hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass Günter Goebels, Jahrgang 1942, in diesem Jahr den Rheinlandtaler verliehen bekommt.