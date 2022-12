Rheinhafen in Krefeld Urteil zum Abriss der historischen Getreidemühle noch nicht ergangen

Die mit Spannung erwartete Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, ob die historische Getreidemühle im Rheinhafen in Krefeld abgerissen werden darf oder nicht, ist noch nicht gefallen. Der zuständige Richter verzichtete in der Verhandlung am Mittwoch auf eine mündliche Urteilsverkündung. Die Verfahrensbeteiligten Stadt Krefeld und die Eigentümer des Denkmals, Frank und Jürgen Derda (Derda Verpackungs- und Logistik GmbH), beziehungsweise deren anwaltliche Vertretungen bekommen das Urteil nun schriftlich zugestellt. „Das muss innerhalb einer Frist von 14 Tagen geschehen“, sagte ein Gerichtssprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Das sei durchaus nicht unüblich. Für den zuständigen Richter seien gestern noch einige weitere Gerichtsverfahren anhängig gewesen. Der Verzicht auf ein mündliches Urteil hängt also eher mit der Terminhäufung als mit zusätzlich benötigter Bedenkzeit über die Urteilsfindung zusammen.