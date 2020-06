Rheinhafen in Krefeld : Meerbusch stoppt Klage wegen Caratgas

Krefeld Die Stadt Meerbusch kapituliert vor der Realität: Der verbotene Schwerlastverkehr vom Krefelder Hafen durch die Rheingemeinden und Lank-Latum erzürnt die Anwohner. Mit einer Klage gegen die Ansiedlung und den Betrieb der Caratgas im Hafen und den zu erwartenden zusätzlichen Lkw-Verkehr hat Meerbusch im Eilverfahren geklagt – ohne Erfolg.

Heute läuft die Frist ab, um zu entscheiden, ob die Stadt Meerbusch weiter gegen die Ansiedlung und den Betrieb von Caratgas im Krefelder Rheinhafen klagen will. Mit dem Gang zum Verwaltungsgericht Düsseldorf wurde einmal mehr das seit Jahrzehnten gespannte Nachbarschaftsverhältnis der Städte Krefeld und Meerbusch deutlich. Oftmals steht die Entwicklung des Hafens und die Anbindung des Standorts im Zentrum der Meinungsverschiedenheiten. In den 1990er-Jahren hat die Stadt Meerbusch die damalige Bundesstraße 222 durch Gellep-Stratum und Lank-Latum auf ihrem Stadtgebiet in einem aufwendigen Verfahren gegen den Willen Krefelds zur Gemeindestraße herabgestuft. Seitdem ist die Durchfahrt für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen verboten. Die Realität sieht allerdings anders aus, da die Ordnungswidrigkeiten fast gar nicht geahndet werden.

So läuft die Kommunalwahl in Meerbusch

Politik in Meerbusch : So läuft die Kommunalwahl in Meerbusch

In den jeweiligen Schriftsätzen habe die Bezirksregierung so argumentiert, dass die Stadt Meerbusch durch die zusätzlichen Verkehre nicht betroffen sei, da in den entsprechenden Ortsteilen (Lank-Latum und Nierst) Lkw-Durchfahrtsverbote angeordnet worden seien. Somit würden sämtliche Lkw-Verkehre über Krefelder Stadtgebiet abgewickelt, so dass sie auf Meerbuscher Stadtgebiet zu recht nicht berücksichtigt worden seien. So weit die Theorie. Die Praxis sieht anders aus.