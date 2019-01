Planung: Rheinblick: FDP kritisiert Stadt wegen chaotischer Information

Krefeld FDP erwartet Klarstellung im Planungsausschuss.

(sti) Fehlende Transparenz bei der Entwicklung des Bebauungsplanentwurfs für das Nobelprojekt Rheinblick in Uerdingen kritisierte Jurist Joachim C. heitmann, Vorsitzender der FDP-Ratsfraktion am Donnerstag. Die Freien Demokraten attestieren der Stadtverwaltung eine „völlig chaotische Informationspolitik“. Dadurch trage die Stadtverwaltung zu einer erheblichen Verunsicherung aller Beteiligten bei, was letztlich auf eine Gefährdung von mehr als 7000 Arbeitsplätzen im in direkter Nachbarschaft zum Rheinblick befindlichen Chempark hinauslaufen könne, so Heitmann.