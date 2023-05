Klimaschutz im Rhein-Kreis Neuss und in Krefeld EGN-Fahrzeuge „laufen“ mit Pferdemist

Die Diskussion um alternative Kraftstoffe ist zur Zeit in aller Munde. E-Fuels, Wasserstoff oder Strom? Auch die Entsorgungsgesellschaft Niederrein (EGN) – eine 100-prozentige Tochter der Stadtwerke Krefeld mit rund 750 Beschäftgten (hauptsächich in Viersen und Krefeld) – überlegt zur Zeit, wie sie ihre Fahrzeuge umweltfreundlicher gestalten kann. Seit vergangenen Oktober nutzt sie Abfallsammelfahrzeuge, die mit Biogas betankt werden. Zur Zeit sind es nur drei Wagen, aber noch in diesem Jahr sollen drei, im kommenden Jahr fünf weitere Fahrzeuge hinzukommen. Ziel ist, dass noch in diesem Jahr 40 Prozent der Neuanschaffungen klimafreundlich betankt werden.