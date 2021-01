Hochwasser in Krefeld : Rhein kommt dem Deich nahe

Krefeld Das schöne kalte sonnige Winterwetter hat am Sonntag zahlreiche Menschen ins Freie zum Spazierengehen gelockt – darunter auf den Rheindeich bei Uerdingen.

Der Fluss ist bereits über die Ufer getreten; einzelne Wasserzungen kommen dem Deich recht nahe. Noch stehen nur Wiesen, Büsche, ein paar Schilder und einzelne Bäume unter Wasser. In Uerdingen steht der sonst abwärts zum Fluss hin geneigte Rheinsteiger waagerecht zur Wasseroberfläche. Der Höhepunkt des Hochwassers ist noch nicht erreicht. In Höhe Duisburg werden in der kommenden Woche Rheinpegel-Spitzenwerte bis zu 9,50 Metern erwartet; am Sonntag lag der Wert bei 8,22 Meter. Der höchste für Duisburg bekannte Wasserstand liegt bei 13 Metern und wurde am 2. Januar 1926 verzeichnet. Der Uerdinger Rheindeich heute bietet Schutz bis zu einem Pegelstand von 13,14 Metern.