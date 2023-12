Reihe: Krefelds letzte Metzgereien Naturfleischerei Wefers – wie sich ein Betrieb neu erfunden hat

Das Konzept ist konsequent und ethisch ambitioniert – und das Team der Naturfleischerei Wefers kämpft dafür: „Wir müssen wieder viel näher an unsere Quelle kommen und auch die Ehrfurcht vor dem Töten nicht verlieren. Das braucht einfach kleinere Systeme“, meint Alessa Schmitz. Die 34-Jährige ist gelernte Verkäuferin und kam 2018 per Quereinstieg in die Naturfleischerei Wefers, die von einem Ehepaar Wefers gegründet worden war. 2021 stieg sie dann in die Geschäftsführung ein. Ihr Mitinhaber ist Stefan Molls (44), ein gelernter Metzgermeister. Bis Alessa Schmitz in den Betrieb einstieg, war die Metzgerei weitgehend konventionell geführt. Mit Alessa Schmitz begann das Unternehmen 2018, sein Profil neu auszurichten.