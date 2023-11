Krefelds letzte Metzgereien Fleischerei Kocjan – Erfolg mit schlesischen Spezialitäten

„Es war ein Donnerstag, der 18. November 1982“, erinnert sich Michael Kocjan noch erstaunlich genau an den Tag zurück, als seine Eltern Inga und Herbert erstmals die Ladentür ihrer Fleischerei an der Gutenbergstraße für die Kundschaft öffneten. Damals, 1981, kam Michael Kocjan als kleiner Junge aus Rybnik im damaligen Schlesien nach Deutschland, seine Eltern zogen bereits ein Jahr vorher nach Dinslaken. Anfang November 1982 ging es dann für die Familie nach Krefeld. Sein größer Bruder Adam blieb noch ein paar Jahre in der Heimat, 1988 zog auch er der Familie hinterher nach Krefeld.