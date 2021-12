Gastronomie in Krefeld : Restaurant Badde schließt zum Jahresende

Krefeld Der beliebte Gastronom wird nicht in den Ruhestand gehen, möchte aber kürzertreten, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Die Nachfolge ist geregelt.

(vo) Das Restaurant Badde schließt zum Jahresende. Dies teilte Inhaber Jörg Badde am Mittwochabend via Facebook mit. Das Restaurant wird Mitte Januar unter neuer Führung und mit neuem Namen wiedereröffnen. „Nach fast 20 Jahren im Restaurant Badde heißt es am Silvesterabend ,Time to say goodbye’,“ schreibt Badde, „für mich persönlich endet damit eine wunderbare, unvergessliche Zeit mit wunderbaren Gästen, tollen Gesprächen und Begegnungen und vielen schönen Erfahrungen, auf die ich mit Freude, Stolz und Dankbarkeit zurückblicke.“