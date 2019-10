Konzerte in Krefeld : Uraufführung am Samstag: Requiem an Franz Schuberts Grab

Krefeld Hundegebell und Vogelgezwitscher: Die Konzeptkünstlerin Antonia Petz hat eine Klangcollage erstellt, die am Niederrhein uraufgeführt wird.

(ped) Irgendwo bellt ein Hund. In den Bäumen zwitschern Vögel. Vorbeispazierende Menschen unterhalten sich: Diese Geräuschkulisse hat die österreichische Konzeptkünstlerin Antonia Petz (*1969) wahrgenommen und aufgezeichnet. Es ist der akustische Hintergrund im Währinger Schubertpark. Bis 1925 war der Park in Wien ein Friedhof. Zahlreiche Prominente hatten hier ihr Grab. Auch die Komponisten Franz Schubert und Ludwig van Beethoven haben auf dem Währinger Ostfriedhof ihre erste Grabstätte gefunden. Die Tonaufzeichnungen hat Petz zur Grundlage genommen für ein „Requiem an Schuberts Grabe“, das am 2. Oktober in Mönchengladbach uraufgeführt worden ist. Am Samstag, 5. Oktober, ist es in der Fabrik Heeder zu erleben. Beginn: 20 Uhr.