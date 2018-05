Rentnermord in Krefeld: LKA fasst letzten Verdächtigen

Krefeld Der seit einem Jahr von der Polizei gesuchte Pole Marko S. hatte sich zuletzt bei seiner Familie in Solingen versteckt. Der 54-Jährige und seine Komplizen hatten 2016 einem Rentner den Kopf mit Klebeband umwickelt. Der Krefelder erstickte.

Nach mehr als einem Jahr harter Arbeit schlugen Zielfahnder des Landeskriminalsamts (LKA) am Freitag in Solingen zu: Die Einsatzkräfte nahmen dort in der Wohnung von Familienangehörigen den 54-jährigen Marko S. fest. Dem Polen wird vorgeworfen, im Herbst 2016 an dem Raubmord an einem Krefelder Rentner beteiligt gewesen sein. Der 79-Jährige war im Oktober in seiner Wohnung an der Drießendorfer Straße durch einen Knebel mit einem reißfesten Klebeband qualvoll erstickt. "Marko S. hatte sich nach der Tat erst nach Polen abgesetzt. Er wusste, dass nach ihm gefahndet wurde. Später tauchte er bei der Familie in der Klingenstadt unter. Dort ließ er sich jetzt widerstandslos festnehmen. Damit wird die Öffentlichkeitsfahndung der Staatsanwaltschaft Krefeld aus Januar 2017 zurückgenommen", erklärte am Mittwoch Staatsanwältin Anna Stelmaszczyk auf Anfrage unserer Redaktion. Weitere Einzelheiten zur Festnahme durch das LKA wollte die Juristin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.