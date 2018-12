Landgericht spricht Urteil: Rentner erstickt: Elf Jahre Haft für Drahtzieher

Krefeld Seinen Kopf umwickelten die Räuber mit Klebeband, doch die Luftlöcher waren zu klein. Das 79-jährige Opfer erstickte qualvoll in seiner Wohnung an der Drießendorfer Straße. Gestern wurde der letzte Mittäter vom Landgericht verurteilt.

Für den tödlichen Raubüberfall auf einen Rentner im Oktober 2016 in dessen Krefelder Wohnung ist gestern einer der Drahtzieher des Verbrechens zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 54-Jährigen wegen Raubes mit Todesfolge schuldig. Die Staatsanwältin hatte zwölf Jahre Haft beantragt. Der Mann war im Mai in Solingen von Zielfahndern aufgespürt worden. Nach Überzeugung der Richter hatte er den Überfall vorbereitet und den Fluchtwagen gefahren. Der Verteidiger kündigte an, gegen das Urteil Revision einzulegen und es vom Bundesgerichtshof überprüfen zu lassen. Die mutmaßlichen Komplizen des Angeklagten waren bereits im Januar vom Landgericht zu Haftstrafen bis zu 14 Jahren verurteilt worden. Der 54-Jährige hatte wegen ähnlicher Taten bereits mehr als acht Jahre Haft verbüßt. Für eine mögliche Beeinträchtigung durch Drogen, durch die die Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen sein könnte, sah der Richter keine Anhaltspunkte. Mit dem 54-Jährigen fasste die Polizei im Mai 2018 das letzte Mitglied der Bande, die vor zwei Jahren im Kleinanzeigenteil in der Sparte „Trödel und Antik“ Personen gesucht hatte, die sie bestehlen wollten.