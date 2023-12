Am Tag vor Heilig Abend Großes Weihnachtssingen auf der Krefelder Rennbahn

Der Eintritt zum Krefelder Weihnachtssingen ist frei. Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung. Erstmalig in diesem Jahr können die Besucher über den Ticket-Shop des Krefelder Rennclubs limitierte Sitzplatzkarten erwerben per E-Mail an tickets.krefelder-rennclub.de. Einlass ist am 23. Dezember um 16 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, das Ende ist gegen 19 Uhr. Es empfiehlt sich, warme Kleidung zu tragen oder eine Decke mitzubringen.