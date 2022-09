Rennbahn in Krefeld: Strafzahlung für Jockey nach Peitschenhieben für Pferd​

Rennbahn in Krefeld

Beim Renntag am 28. August soll es auf der Krefelder Rennbahn zu einem unschönen Vorfall gekommen sein. Foto: Brefort

Krefeld Ein Jockey soll sein Pferd im Zieleinlauf regelwidrig geschlagen haben, behauptet Peta. Die Tierschutzorganisation hat nun Anzeige erstattet. Auch die Rennleitung soll reagiert haben.

Auf der Pferderennbahn in Krefeld soll beim Renntag am 28. August ein Pferd mehrfach regelwidrig mit einer Peitsche geschlagen worden sein. Dies behauptet die Tierschutzorganisation Peta. Wie die Organisation weiter berichtet, soll der Jockey Jose Luis Silverio das Pferd „Partita“ im Zieleinlauf mit mehr als fünf Peitschenschlägen traktiert haben. Erlaubt sind nur fünf. Die Rennleitung habe daraufhin für Silverio eine Strafe wegen der missbräuchlichen Verwendung der Peitsche ausgesprochen. Die Strafe: Verfall von 75 Prozent der Gewinnprozente sowie ein Reitverbot von 27 Renntagen. Eine unabhängige Bestätigung der Angaben vom Krefelder Rennclub war bisher nicht zu bekommen.

Peta berichtet, der Verband habe bei der Staatsanwaltschaft Krefeld Strafanzeige gegen den Jockey wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. „Da sich solche Szenen regelmäßig auf deutschen Rennbahnen zutragen und der Einsatz der Peitsche nach wie vor erlaubt ist, fordert Peta ein Ende des Pferdesports“, heißt es weiter in der Erklärung der Tierschutzorganisation, die auch die Abschaffung von Zoos fordert.

Aus Sicht von Peta werden Pferde mit der Peitsche zu unnatürlichen Höchstleistungen gezwungen, so dass das Risiko für Stürze und Verletzungen deutlich erhöht sei: „Zwischen 2015 und 2019 wurden mindestens 50 Pferde auf deutschen Rennbahnen getötet, darunter vier Pferde in Krefeld“, erklärt Peta. Ob die Tiere bei den Schlägen mit der Peitsche Schmerz verspüren, ist umstritten. Peta behauptet, der Einsatz der Peitsche sei mit Schmerzen verbunden und beruft sich dabei auf Maximilian Pick, ehemaliger Rennbahntierarzt und Fachtierarzt für Pferde. Er geht laut Peta davon aus, dass die Pferde nicht nur Schmerzen spüren, sondern häufig unter einer Art ‚Rennbahnneurose’, also unter Angst, Schreckhaftigkeit oder Panikattacken litten.