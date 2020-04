Mobiles Diagnose-Team in Krefeld : 294 Corona-Tests wegen Verdachtsfällen im Altenheim

Das Corona-Diagnose-Zentrum an der Schwertstraße verfügt über ein mobiles Einsatzteam, um Abstriche in Einrichtungen zu machen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein mobiles Team des Diagnosezentrums an der Schwertstraße war und ist in zwei Einrichtungen am Westwall aktiv, um Abstriche bei Mitarbeitern und Bewohnern zu machen. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Es gibt keine neuen Todesfälle von Covid-19-erkrankten Krefeldern. Das teilte Stadtdirektorin Beate Zielke am Mittwoch im Rathaus mit. An der Situation in den Altenheimen Haus Raphael und Haus im Park habe sich nicht geändert. Dafür sei ein Seniorenheim am Westwall in den Fokus geraten. Alle Mitarbeiter und Bewohner dort seien auf das Corona-Virus getestet worden. Die Zahl der Abstriche lag deshalb am Vortag bei rekordverdächtigen 294.

Seit Beginn der Pandemie seien im Stadtgebiet 4606 Tests gemeldet worden. 487 Mal sei der Befund positiv ausgefallen. 127 seien aktuell noch an Covid 19 erkrankt, 16 weniger als am Vortag. 342 Personen gelten als genesen, 18 seien verstorben. Die Zahl derer, die sich in behördlich angeordneter und in freiwilliger Quarantäne befinden, sei innerhalb von 24 Stunden um 130 Personen auf 1587 Betroffene gestiegen, so Zielke. Das habe im Wesentlichen mit den Tests und das Warten auf die Ergebnisse in der Senioreneinrichtung am Westwall zu tun. Bis Entwarnung gegeben werden könne, befänden sich Personen dort in Quarantäne.

Info Gespräche über Zusammenschluss gestoppt In der zur St.-Augustinus-Gruppe zählenden Senioreneinrichtung Haus Raphael sind zehn Bewohner gestorben, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie wurden die weiteren Planungen zum Zusammenschluss der St. Augustinus Gruppe aus Neuss und der Kplus Gruppe mit Sitz in Solingen bis auf Weiteres gestoppt. „Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben jetzt und vermutlich auch noch die nächsten Monate absolute Priorität“, sagt Paul Neuhäuser, Sprecher der Geschäftsführung der St. Augustinus Gruppe. Niemand wisse zurzeit, ergänzt Andreas Degelmann von der Kplus Gruppe, wie sich die Pandemie auf die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen auswirke.

Getestet würden auch Bewohner und Betreuer der Kinder- und Familienhilfe im Stammhaus in Traar und in der Außenwohngruppe am Westwall. Dort hatte der Träger die Infektion einer Person öffentlich gemacht. Für die Abstriche sei ein mobiles Team des Diagnosezentrums an der Schwertstraße im Einsatz, berichtete Betae Zielke.

Weil das Kontaktverbot nicht eingehalten worden sei, habe der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) 88 Gruppen angesprochen, informierte Dezernent Ulrich Cyprian. Dreimal sei ein Platzverweis ausgesprochen worden. Gezielte Ansprachen an Personen, die an der Haltestelle Rheinstraße sowie in Bus und Bahnen keinen Mund-Nase-Schutz getragen hätten, seien 62 Mal erfolgt. Fünfmal in den Verkehrsmitteln. Die Betreffenden Fahrgäste hätten sich eine entsprechende Maske beim mitfahrenden Kontrolleur der Stadtwerke Krefeld gekauft, so Cyprian.

Die Ratsfraktion Die Linke kritisiert den Verkauf: „Die Maskenpflicht im OPNV und in den Geschäften bedeutet neue Mehrkosten, die schon jetzt für viele Menschen kaum zu tragen sind“, sagte Ratsherr Basri Cakir. Viele Kommunen verteilen Masken im Nahverkehr kostenlos. Bezahlt aus dem Haushalt, aber auch durch Spenden von Unternehmen. Zum Teil erhielten auch Schüler unentgeltlich Masken. „Nichts von allem in Krefeld“, so Cakir. „Gibt es in der Verwaltung jemanden, der sich vorstellen kann, unter welchen finanziellen Belastungen die Menschen leben müssen? Wieso klappt in anderen Städten die kostenlose Verteilung von Masken, in Krefeld aber nicht? Und was ist mit den Flüchtlingsunterkünften? Diese Menschen haben erst recht kein Geld für Masken. Da gäbe es noch keinen Krankheitsfall, so die Verwaltung. Da wird wohl auf den ersten Fall gewartet, um alles abzuriegeln“, sagte der Fraktionsvorsitzende Cakir.