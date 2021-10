Wettbewerb zum Klimaschutz : Rekord: Stadtradeln spart 65 Tonnen CO2

Das Helios-Stadtradel-Team „Gesunde Kettenreaktion“ ist Gewinner in der Kategorie Gesundheit. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Der Wettbewerb wird immer beliebter: 2.265 Radler haben in Krefeld teilgenommen; die Stadt schlägt sich auch bundesweit gut. Die Zahlen über die CO2-Einsparungen sind verblüffend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das nun 13. Krefelder Stadtradeln 2021 verzeichnet ein neues Rekordergebnis: 2.265 Radler meldeten sich für den Wettbewerb an, 2.043 waren aktiv bei der Aktion dabei und bildeten 107 Teams. Mit dabei waren 24 Krefelder Kommunalpolitiker. Insgesamt wurden 439.213 Kilometer geradelt und 65 Tonnen CO 2 eingespart. Der bisherige Krefelder Rekord lag bei 434.757 Kilometern und 1.984 Teilnehmenden im Jahr 2020. Bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln 2021 nahmen 2.171 Städte/Kommunen teil. Die Stadt Krefeld mit ihren 439.213 Kilometern radelte bundesweit auf Platz 100, vor der Stadt Würzburg mit 431.970 Kilometern und hinter der Stadt Hildesheim mit 445.722 Kilometern. Unangefochten auf den ersten drei Plätzen in Deutschland liegen auf Platz eins die Region Hannover mit 4.098.101 Kilometern vor Berlin mit 3.361.662 Kilometern und dem Kreis Steinfurt mit 2.902.638 Kilometern.

In der Kategorie „Bester Radler“ gewann in Krefeld in diesem Jahr Jochen Melles vom Team achtgrad (2.082 Kilometer, 306,1 Kilo CO 2 ), Zweiter wurde Stefan Sturm vom Team Caritas (1.944 Kilometer, 285,8 Kilogramm CO2), Dritte wurde Adelheid Jacobs-Sturm vom Team Caritas Krefeld (1.940 geradelte Kilometer, 285,2 Kilogramm CO2).

In der Kategorie „Bestes Team“ landete die Sparkasse Krefeld mit 29.815 Kilometern, 122 Radelnden, und 4.383 Kilogramm eingespartem CO 2 auf Rang eins. Auf Platz zwei folgt das Team Verein Linker Niederrhein (25.173 Kilometer, 60 Radelnde, 3.700 Kilogramm CO 2 ), auf Platz drei das Team Gymnasium am Moltkeplatz (21.193 geradelte Kilometer, 214 Radelnde, 3.115 Kilogramm CO2).

Die meisten Team-Kilometer pro Kopf erreichte das Team Tandem (913 Kilometer pro Kopf) vor dem Team Radelfix (874) und dem Team achtgrad (787).

In der Kategorie „Ämter/Verwaltung“ siegte das Team Finanzamt Krefeld (9.426 Kilometer, 32 Radelnde, 1.386 Kilogramm CO 2 ) vor dem Team Feuerwehr Krefeld (6.163 Kilometer, 26 Radelnde, 906 Kilogramm CO 2 ) und dem Team Stadtverwaltung Krefeld (5.263 Kilometer, 26 Radelnde, 774 Kilogramm CO 2 ).

In der Kategorie Bürgerengagement/Ortsteile landete das Team „Fischeln radelt“ (14.579 geradelte Kilometer, 49 Radelnde, 2.143 Kilogramm CO 2 ) auf Rang eins vor der Bücherei St. Cyriakus (9.674 geradelte Kilometer, 36 Radelnde, 1.422 Kilogramm CO 2 ) und dem Team Rakete Hüls/Hülser Rockets & Freunde (6.703 Kilometer, 17 Radelnde, 985 Kilogramm CO 2 ).

In der Kategorie Gesundheitswesen siegte „Team Helios: gesunde Kettenreaktion“ (17.718 Kilometer, 64 Radelnde, 2.605 Kilogramm CO2). Auf Platz zwei lag in dieser Kategorie Team Caritas Krefeld (10.670 geradelte Kilometer, 35 Radelnde, 1.569 Kilogramm CO 2 ), auf Platz 3 das Team Evangelische Altenhilfe Krefeld (3.494 Kilometer, acht Radelnde, 514 Kilogramm CO2). In der Kategorie Kindergärten/Kitas landete das Team Kindergarten Klein & Groß mit 2.883 geradelten Kilometern, 25 Radelnden und 424 Kilogramm CO 2 auf Platz eins vor dem Team Die ElFiS (910 Kilometer, 2 Radelnde, 134 Kilogramm CO 2 ).

In der Kategorie Parteien belegte das Green Team (8.059 Kilometer, 31 Radelnde, 1.185 Kilogramm CO 2 ) Platz eins vor dem Team Rote Strampler (5.700 Kilometer, 14 Radelnde, 838 Kilogramm CO 2 ) und dem Team Die Partei Krefeld (1.515 Kilometer, 10 Radelnde, 223 Kilogramm CO 2 ).

Die aktivsten Radfahrer unter den Kommunalpolitikern waren Julia Müller (Green Team, 1.101 Kilometer, 161,85 Kilogramm CO 2 ), Gisela Klaer (Team Rote Strampler, 1.046 Kilometer, 153,76 Kilogramm CO 2 ) und Sabine Fochler (Team Rote Strampler, 427 Kilometer, 62,77 Kilogramm CO 2 ).

In der Kategorie Radsport belegte das Team Bootcamp Fischeln (3.056 Kilometer, 6 Radelnde, 449 Kilogramm CO 2 ) Platz eins vor dem Team „Was ist eigentlich ein Umwerfer?“ (1.404 Kilometer, 3 Radelnde, 206 Kilogramm CO 2 ) und dem Team Krefelder Fahrradfreunde (1.203 Kilometer, sechs Radelnde, 177 Kilogramm CO 2 ).

In der Kategorie Schulen rangiert das Team Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium auf Platz eins (17.504 Kilometer, 123 Radelnde, 2.566 Kilogramm CO 2 ). Es folgen das Team Gesamtschule Uerdingen (16.357 Kilometer, 131 Radelnde, 2.404 Kilogramm CO 2 ) und das Team der Bischöflichen Maria-Montessori-Gesamtschule (14.567 Kilometer, 89 Radelnde, 2.141 Kilogramm CO 2) .

Im zusätzlich integrierten Wettbewerb „Schulradeln“ wiederum siegte das Team Gymnasium Am Moltkeplatz (21.193 Kilometer, 214 Radelnde, 3.115 Kilogramm CO 2 ) vor dem Team Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium (17.504 Kilometer, 123 Radelnde, 2.566 Kilogramm CO2) und dem Team Gesamtschule Uerdingen (16.357 geradelte Kilometer, 131 Radelnde, 2.404 Kilogramm CO2).

(vo)