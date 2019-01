Ausstellungen in Krefeld: 17.862 Besucher: Rekord im Deutschen Textilmuseum

Krefeld Die noch laufende Ausstellung von Trachten aus der Sammlung Prött ist ein Hit für das Linner Haus. Auch für dieses Jahr sind Highlights geplant. Eines dreht sich um Farbe in der Mode.

Diese Ausstellung enthüllt Geheimnisse: Das Textilmuseum zeigt seit November Trachten und Schmuck aus der Sammlung Paul Prött. Wer dieser Sammler war, warum und wie er mehr als 500 Textilien und noch einmal so viele Schmuckstücke aus aller Welt während der Zeit des Nationalsozialismus gesammelt hatte und unter welchen Bedingungen das Konvolut 1943 nach Krefeld kam, war ein großes Geheimnis. Der Lebenslauf des Malers und Grafikers Prött hatte große weiße Flecken. Eine Reihe von Wissenslücken hat die Ausstellung geschlossen. Denn es ergaben sich Kontakte zu Verwandten von Prött; es kamen Besucher, die jemanden kannten, der wieder jemanden kannte: Die Biografie und wissenschaftlichen Aufbereitungen über mehr als ein Jahr Dauer sind in einem umfangreichen Band dokumentiert, der im Textilmuseum gefragt ist: Privatleute, vor allem Wissenschaftler und Museen kaufen den 446 Seiten starken Band.

„Das spricht die Menschen an“, sagt Annette Schieck, Leiterin des Textilmuseums. Allein in den ersten beiden Ausstellungsmonaten haben 4500 Besucher die Trachten gesehen. Das sind mehr als im Vorjahr die „Couture“-Ausstellung, die in den ersten acht Wochen 3800 Menschen angezogen hat. Insgesamt registrierte die Museumskasse im vergangenen Jahr 17.862 Besucher. „Das ist absoluter Rekord in den sechs Jahren, in denen ich hier bin“, sagt Schieck bei ihrer Jahresbilanz. Die Tendenz sei steigend. Noch bis 14. April läuft die „Trachten“-Ausstellung, und das Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und Führungen läuft im Februar erst an. Es soll sogar eine Führung in Schwäbischer Mundart geben. „Tracht verbindet man ja meist mit Süddeutschland“, sagt Schieck. Eine weitere Publikation zur Provenienzforschung soll im Frühjahr erscheinen.