Karneval : Breetlookszug in Hüls mit 1600 Teilnehmern

Info

Zeit: Veilchendienstag, 25.Februar, Aufstellen ab 13 Uhr auf der Leidener Straße.

Start: 14.11 Uhr; es geht von der Leidener Straße über die Kempener Straße Richtung Markt, rechts in die Schulstraße, über die Tönisvorster Straße links in den Steeger Dyk, links in die Krefelder Straße über den Marktplatz rechts in die Tönisberger Straße; dann rechts in die Straße Am Straathof, wieder rechts in die Klever Straße bis zum Marktplatz.

Lauf-Strecke: 5,4 Kilometer.