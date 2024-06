Ratgeberreihe „Recht interessant“ im Landgericht Krefeld Ratgeber-Abend zum Thema Internetkäufe – wie man Betrügereien erkennt

Der nächste Abend in der Ratgeberreihe „Recht interessant“ im Krefelder Landgericht widmet sich dem Thema „Internetkäufe – wie schütze ich mich vor Betrug beim Online-Shopping und was ist zivilrechtlich zu beachten?“ Praktiker von Polizei und Staatsanwaltschaft berichten über die gängigen Betrugsmaschen, wie man sie erkennt und umgeht. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 13.Juni, 18 Uhr, im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Krefeld. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung per Mail an angela.muehlenhaupt@rheinische-post.de. Die Anmeldungen werden der Reihe nach berücksichtigt – wichtig: Einen Platz hat nur der, der von uns eine Rückmeldung mit Bestätigung bekommt. Die Reihe „Recht interessant“ wird ausgerichtet von Landgericht und Rheinischer Post mit Fachleuten aus Polizei, Justizbehörden, IHK, Anwaltschaft und dem Kreis der Krefelder Notare.