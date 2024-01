Neue Kommunalverfassung – Vorschlag aus Krefeld Reformvorschlag will die Macht des Oberbürgermeisters brechen

Als 1999 der Oberbürgermeister hauptamtlich wurde und die Funktion des alten Oberstadtdirektors als Chef der Verwaltung übernahm, sollte das einen dynamischen Schub für Verwaltung und Bürgerschaft bringen. Die Politisierung des Verwaltungschefs sollte klare Verantwortlichkeiten schaffen, indem er sich regelmäßig dem Votum der Wähler stellt. Hat diese Reform ihre Ziele erreicht? Für Peter Koenen, als früherer Fraktionsgeschäftsführer der CDU ein intimer Kenner des Innenlebens von Rat und Verwaltung, war die Reform „ein Fehler, der korrigiert“ gehört. Er kommt aus rechtlichen Erwägungen zu dieser These: Der Rat, so lautet seine Ausgangsthese, ist in dieser Reform unzulässig, ja „absurd“ entmachtet worden. Koenen hat seine Thesen jetzt in den „Kommunalpolitischen Blättern“ veröffentlicht, einer Fachzeitschrift für politische Entscheider in den Kommunen. Auch die Wahl der zurzeit vom Rat gewählten Beigeordneten will er auf ganz neue Füße stellen. Koenen spricht in akademischem Kontext: Er hat einen Lehrauftrag für Kommunalrecht an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung des Landes NRW (HSPV) und ist auch zum Gutachter für Bachelor-Arbeiten an der HSPV berufen.