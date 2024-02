Jobs in Krefeld Recruiting Day: Krefeld sucht Mitarbeiter für die Verwaltung

Nach einem erfolgreichen ersten Aufschlag im Herbst des vergangenen Jahrs soll das Format des Recruiting Days wiederholt und zukünftig zweimal jährlich angeboten werden. Am Freitag, 1. März, von 14 bis 17 Uhr öffnet die Stadtverwaltung Krefeld also erneut ihre Türen im Krefelder Rathaus am Von-der-Leyen-Platz 1 und lädt dazu ein, sich über die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten bei der Verwaltung zu informieren. Das Angebot richtet sich sowohl an Berufserfahrene und Quereinsteiger als auch an Schüler, Studierendeund Absolventen. Interessierte können sich im Foyer des Rathauses und in der EMA-Halle individuell beraten lassen und sich direkt bewerben. Es gibt Informationen über aktuelle Stellenangebote, Praktikumsplätze, Ausbildungs- und Studienplätze. Mitarbeitende der Stadtverwaltung geben Einblicke in ihre Arbeit, Auszubildende und Studierende berichten über ihre Erfahrungen. Angeboten werden auch Impulsvorträge zu verschiedenen Themen.