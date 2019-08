Krefeld : Allerheiligen mit den Comedy-Rebellen

Krefeld Am 1. November tritt das Ensemble RebellComedy im Seidenweberhaus auf mit einem „Allerheiligen Special“.

Benaissa Lamroubal ist geboren in Nador/Marokko und aufgewachsen in Neuss. Er machte seine ersten Gehversuche auf der Bühne mit Rap-Texten und Hip-Hop-Songs in den 2000ern. 2007 kam er als erstes Mitglied des Ensembles zur „RebellComedy“ und setzte zusammen mit Babak Ghassim und Ususmango die ersten Shows in Aachen um. Seinen Durchbruch hatte er 2012 beim „RTL-Comedy Grand Prix“.Daraufhin folgten Auftritte bei „TV Total“, „Mitternachtsspitzen“, „Cindy aus Marzahn“ oder „1Live Generation Gag“.

Alain Frei ist Gewinner zahlreicher Comedy-Preise und gehört der neuen Stand-up-Generation an. Er zählt zu den Senkrechtstartern der deutschen Comedy-Szene. In seinen Programmen stellt er sich den wichtigen Fragen der Menschheit: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was ist eigentlich ein „Schmutzli“? Der gebürtige Schweizer Comedian ist dabei so gar nicht schweizerisch. Frech, modern und ohne Tabus will er mit so allerhand angestaubten Vorurteilen aufräumen. Er ist seit vielen Jahren Mitglied des Ensembles von „RebellComedy“.