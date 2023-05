Drogenfahndung Razzia in Krefeld – Polizei durchsucht elf Objekte

Die Polizei setzt ihre druckvolle Strategie gegen den Drogenhandel in Krefeld fort. Am Mittwochmorgen hat es eine große Razzia gegeben, bei der elf Gebäude durchsucht wurden. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, sind Wohnungen und Keller untersucht worden. Nach unbestätigten Meldungen soll es im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz an der Geldernschen Straße zu zwei Festnahmen gekommen sein. Die Polizei wollte das weder bestätigen noch dementieren. Zurzeit werden die Ergebnisse der Durchsuchungen ausgewertet, hieß es; die Polizei hat angekündigt, im Laufe des Tages in Absprache mit der Staatsanwaltschaft über die Ergebnisse zu berichten.