Sozialbetrug und illegaler Aufenthalt : Bei Razzia: Jugendamt holt verwahrloste Kinder aus Problemhaus

Krefeld 50 Einsatzkräfte von Zoll, Stadt und Polizei waren in den frühen Morgenstunden des Mittwochs im Einsatz.

Mit einem Großaufgebot an Beamten rückten Stadt, Zoll und Polizei am frühen Mittwochmorgen aus, um so genannte Problemimmobilien zu kontrollieren. Sie nahmen mehrere Häuser in der Innenstadt ins Visier. Rund 50 Einsatzkräfte überprüften ab 5.30 Uhr sechs Mehrfamilienhäuser und deren Bewohner an der Schwertstraße, der Philadelphiastraße und der Alte Linner Straße. Dabei ging es unter anderem um die Überprüfung der dort anwesenden Menschen sowie um bauliche Aspekte und Brandschutzmängel. Zudem kontrollierten Mitarbeiter der Stadt Krefeld, ob sich Personen illegal in den Gebäuden aufhalten.

Die Bilanz ist beeindruckend oder ernüchternd – je nach Standpunkt. In einem Haus an der Philadelphiastraße ergab sich der Verdacht einer Kindeswohlgefährdung. Drei Kinder, im Alter zwischen drei und elf Jahren, machten einen derart verwahrlosten Eindruck, dass Mitarbeiter des Jugendamtes sie sofort in ihre Obhut nehmen mussten. Außerdem nahmen Polizeibeamte sieben Männer aus der Ukraine und aus Albanien fest, weil der Verdacht bestehe, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten.

In zwei Mehrfamilienhäusern an der Schwertstraße stellten die Fachleute der Stadtverwaltung Brandschutzmängel fest. Eine weitere Nutzung wurde für mehrere Wohnungen untersagt. Gleiches gilt für Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern an der Alte Linner Straße. Auch dort müssen die Wohnungen im Dachgeschoss aus brandschutztechnischen Gründen leer bleiben. Gegen einige Personen besteht zusätzlich der Verdacht, Sozialleistungen erschlichen zu haben. Ermittlungsverfahren wegen Betrigs habe sie Polizei eingeleitet, erklärte sie gestern.

Die Eigentümer der drei überprüften Gebäude seien über die Feststellungen und Maßnahmen informiert worden, teilten die an der Razzia beteiligten Behörden gestern mit. Gegen die Eigentümer würden nun ordnungsbehördliche Maßnahmen eingeleitet.

An dem Einsatz waren 27 Mitarbeiter der Stadt Krefeld und 23 Polizeibeamte beteiligt. Im Zuge des Präsenzkonzepts Innenstadt werden Polizei und Stadt auch zukünftig weitere Kontrollen so genannter Problemimmobilien durchführen.

Zuletzt waren die Behörden im Mäz dieses Jahres erfolgreich: Mehr als 40 Mieter in zwei Mehrfamilienhäusern gab’s nur auf dem Papier. Tatsächlich leben die Personen aus Osteuropa nicht in den beiden Gebäuden an der Alten Linner Straße. Solche Scheinadressen böten ausreichend Verdachtshinweise, dass die Männer und Frauen in Sozialhilfebetrug verwickelt sein könnten, berichtete Polizeisprecherin Karin Kretzer seinerzeit.