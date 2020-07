Problemhäuser in Krefeld : Razzia an der Oelschlägerstraße: Brandschutzmängel emtdeckt

Im Oktober 2018 fand die größte Razzia in Krefeld rund um den Alexanderplatz statt. Damals waren 120 Beamte im Einsatz. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Beamte von Polizei, Stadt und Jobcenter kontrollierten am Mittwochabend ein so genanntes Problemhaus in der Südstadt. Es gab keine Hinweise auf Straftaten. Die Razzien finden seit drei Jahren in unregelmäßigen Abständen statt.

Vor fast drei Jahren haben Polizei und Stadt mit wechselweiser Unterstützung von Zoll und Steuerfahndung ihren gemeinsamen Feldzug gegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Umfeld von Problemhäusern gestartet. Die Stadtverwaltung hat nach bestimmten Kriterien ihre Zielobjekte identifiziert und nimmt die Zustände dort mit der Polizei im Wege der Amtshilfe unangemeldet in Augenschein.

Bei einer Razzia am Mittwochabend konzentrierten sich die Mitarbeiter der städtischen Fachbereiche Bauaufsicht, Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung sowie Stadt- und Verkehrsplanung) mit Kollegen der Polizei auf ein Objekt an der Oelschlägerstraße in der Südstadt.

In der Zeit zwischen 18 und 19.20 Uhr ging es dabei unter anderem um die Überprüfung der dort anwesenden Menschen sowie um bauliche Aspekte und Brandschutzmängel. Zudem kontrollierten Mitarbeiter der Stadt Krefeld, ob sich Personen illegal in den Gebäuden aufhielten.

Das Ergebnis: Die Wohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses und eine Wohnung im Flügelanbau wiesen erhebliche Brandschutzmängel auf. Die weitere Nutzung wurde untersagt.

Von den 24 unter der Wohnanschrift gemeldeten Personen wurden 21 in den Räumen angetroffen. Drei Personen halten sich dort nachweislich nicht mehr auf und werden von Amts wegen abgemeldet, teilten Stadt und Polizei am Donnerstag mit. Der Hausverwalter des Gebäudes sei über die Feststellungen und die Maßnahmen informiert worden. Hinweise auf Straftaten oder Aufenthaltsvergehen habe es nicht gegeben.

An dem eher kleinen Einsatz waren zwölf Mitarbeiter der Stadt, ein Mitarbeiter des Jobcenters und vier Polizeibeamte beteiligt. Im Zuge des Präsenzkonzeptes Innenstadt würden Polizei und Stadt auch zukünftig weitere Kontrollen so genannter Problemimmobilien durchführen, hieß es.

Die größte Razzia hat es im Oktober 2018 gegeben. Damals waren zehnmal so viel Beamte an der Kontrolle der Schrotthäuser und Problemimmobilien an der Blücherstraße, Martinstraße, Gerberstraße, Schwertstraße und am Alexanderplatz beteiligt. Unterm Strich standen neun vorläufige Festnahmen und Verdachtsmomente auf Steuer- und Sozialbetrug. Zu den Festgenommenen zählt nach Auskunft der Polizei auch der 71-jährige Eigentümer der Gebäude. Die Stadt hat aufgrund erheblicher Brandschutzmängel die Nutzung des Mehrfamilienhauses am Alexanderplatz vollständig untersagt und das Gebäude bis auf weiteres versiegelt. In den anderen Mehrfamilienhäusern dürfen Teilbereiche (Dachgeschosse, Flügel) nicht mehr genutzt werden.